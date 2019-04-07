Визначилися усі учасники півфіналу Кубка України: результати матчів

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"Шахтар" обіграв "Динамо" та вийшов у півфінал Кубка України
"Шахтар" обіграв "Динамо" та вийшов у півфінал Кубка України / ФК "Шахтар"

У неділю, 7 квітня, було зіграно матчі 1/4 фіналу кубка України. Відтак визначилися усі учасники півфіналу турніру. Серед них дві команди, які представляють Першу лігу.

Першим фіналістом стала луганська "Зоря". Команда обіграла на виїзді "Львів". Все у матчі вирішив єдиний гол Лєднєва на початку другого тайму зі штрафного.

Львів – Зоря 0:1 (відеоогляд матчу)
Гол: Лєднєв, 48

У паралельному матчі "Інгулець" лише у серії пенальті обіграв "Карпати". При цьому львів'янам вдалося зрівняти рахунок лише на шостій доданій хвилині другого тайму. Так ще й "Карпати" догравали матч у меншості. У серії післяматчевих пенальті Карім Йода не реалізував свій удар, і далі пройшов саме "Інгулець".

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Інгулець – Карпати 1:1 (пен. 5:4) (відеоогляд матчу)
Голи: Щедрий, 50 – Швед, 90+6
Вилучення: Толочко, 102 (Карпати)

Ще однією командою з Першої ліги став "Дніпро-1". Команда на власному полі обіграла полтавську "Ворсклу" завдяки двом голам наприкінці матчу.

Дніпро-1 – Ворскла 2:0 (відеоогляд матчу)
Голи: Куліш, 78, Когут, 83

Останнім учасником півфіналу став донецький "Шахтар". "Гірники" обіграли київське "Динамо". При цьому все теж вирішилося у серії пенальті. А у матчі не обійшлося без вилучення. При цьому що вигнали авторів голів у цьому матчі – Дениса Гармаша та Жуніора Мораеса. А у серії пенальті за "Шахтар" не забив Манор Соломон. У "Динамо" два останні удари не реалізували Віталій Миколенко та Володимир Шепєлєв.

Шахтар – Динамо 1:1 (пен 4:3) (відеоогляд матчу)
Голи: Мораес, 57 – Гармаш, 9 (4:3 по пенальті)
Вилучення: Мораес, 69 – Гармаш, 61

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Жеребкування півфіналу Кубка України відбудеться в понеділок, 8 квітня, о 14:00.

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Теги: Шахтар Динамо ФК Карпати ФК Львів ФК Зоря Новини Спорту ФК Ворскла Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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