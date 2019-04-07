Визначилися усі учасники плей-офф НХЛ

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Тампа-Бей виграла регулярний чемпіонат НХЛ
Тампа-Бей виграла регулярний чемпіонат НХЛ

В НХЛ завершився регулярний чемпіонат. Команди зіграли 82 матчі, після яких визначилися учасники плей-офф.

Найкращою командою регулярного чемпіонату стала "Тампа-Бей". "Блискавки" виграли 62 чемпіонату, повторивши рекорд НХЛ.

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Вже 10 квітня стартують перші матчі плей-офф.

Східна конференція. Перший раунд

Тампа-Бей – Коламбус
Бостон – Торонто
Вашингтон – Кароліна
Айлендерс – Піттсбург

Другий раунд
Тампа/Коламбус – Бостон/Торонто
Вашингтон/Кароліна – Айлендерс/Піттсбург

Західна конференція. Перший раунд
Калгарі – Колорадо
Сан-Хосе – Лас-Вегас
Нешвілл – Даллас
Сент-Луїс – Вінніпег

Другий раунд
Калгарі/Колорадо – Сан-Хосе/Вегас
Нешвілл/Даллас – Сент-Луїс/Вінніпег

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Теги: Спорт Хокей
Джерело: 24 Канал
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