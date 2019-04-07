Визначилися усі учасники плей-офф НХЛ
В НХЛ завершився регулярний чемпіонат. Команди зіграли 82 матчі, після яких визначилися учасники плей-офф.
Найкращою командою регулярного чемпіонату стала "Тампа-Бей". "Блискавки" виграли 62 чемпіонату, повторивши рекорд НХЛ.
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Вже 10 квітня стартують перші матчі плей-офф.
Східна конференція. Перший раунд
Тампа-Бей – Коламбус
Бостон – Торонто
Вашингтон – Кароліна
Айлендерс – Піттсбург
Другий раунд
Тампа/Коламбус – Бостон/Торонто
Вашингтон/Кароліна – Айлендерс/Піттсбург
Західна конференція. Перший раунд
Калгарі – Колорадо
Сан-Хосе – Лас-Вегас
Нешвілл – Даллас
Сент-Луїс – Вінніпег
Другий раунд
Калгарі/Колорадо – Сан-Хосе/Вегас
Нешвілл/Даллас – Сент-Луїс/Вінніпег
Джерело: 24 Канал
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