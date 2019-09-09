Визначилися всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з баскетболу-2019

Завершився другий груповий етап чемпіонату світу з баскетболу, який нині відбувається у Китаї.

Збірна Австралії у важкому матчі обіграла Францію і з першого місця вийшла в плей-офф. В іншому матчі збірна США розгромила Бразилію і також забезпечила собі перше місце. Американці залишаються непереможними на турнірі.

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Таким чином, стали відомі всі чвертьфінальні пари стадії плей-офф Кубка світу. США в 1/4 фіналу зіграють зі збірною Франції. Австралійці в свою чергу зіграють зі збірною Чехії.

Кубок світу з баскетболу-2019. Чвертьфінали

Аргентина – Сербія – 10 вересень

Іспанія – Польща – 10 вересень

США – Франція – 11 вересень

Австралія – Чехія – 11 вересня

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