Визначилися всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з баскетболу-2019
Завершився другий груповий етап чемпіонату світу з баскетболу, який нині відбувається у Китаї.
Збірна Австралії у важкому матчі обіграла Францію і з першого місця вийшла в плей-офф. В іншому матчі збірна США розгромила Бразилію і також забезпечила собі перше місце. Американці залишаються непереможними на турнірі.
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Таким чином, стали відомі всі чвертьфінальні пари стадії плей-офф Кубка світу. США в 1/4 фіналу зіграють зі збірною Франції. Австралійці в свою чергу зіграють зі збірною Чехії.
Кубок світу з баскетболу-2019. Чвертьфінали
Аргентина – Сербія – 10 вересень
Іспанія – Польща – 10 вересень
США – Франція – 11 вересень
Австралія – Чехія – 11 вересня
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