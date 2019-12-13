Визначилися ймовірні суперники "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Після того як були зіграні усі матчі групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, визначилися команди, які продовжать боротьбу за трофеї. Донецький "Шахтар" зіграє у плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, "Шахтар" в останньому матчі програв "Аталанті" вдома та вилетів до Ліги Європи.

Як це було: "Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео

Окрім того, "гірники" опинилися серед несіяних команд. Тож в суперники їм можуть випасти команди, які зайняли перші місця в групах Ліги Європи, або чотири кращі команди серед тих, які вилетіли з Ліги чемпіонів до ЛЄ.

Відтак, серед ймовірних суперників "Шахтаря": "Аякс", "Бенфіка", "Інтер", "Зальцбург", "Севілья", "Мальме", "Базель", ЛАСК, "Селтік", "Арсенал", "Еспаньйол", "Порту", "Гент", "Істанбул Башакшехір", "Брага" та "Манчестер Юнайтед".

Натомість "гірники" точно не зіграють проти "Байєра", "Олімпіакоса", "Брюгге", АПОЕЛа, "Копенгагена", "Хетафе", "Спортінга", "Клужа", "Айнтрахта", "Рейнджерс", "Лудогорця", "Вольфсбурга", "Роми", "Вулверхемптона" та АЗ.

​До слова: "Динамо" сенсаційно не обіграло "Лугано" та вилетіло з Ліги Європи: відео

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 16 грудня.