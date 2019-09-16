Визначился суперниці Світоліної та Козлової на престижному турнірі в Китаї

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Катерина Козлова зіграють в основній сітці на турнірі WTA серії International у Гуанчжоу (Китай).

Еліна Світоліна у першому раунді турніру WTA в Гуанчжоу зустрінеться зі словенкою Даліле Якупович.

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Спочатку суперницею українки була шведка Ребекка Петерсон, проте вона знялася з турніру після перемоги на змаганнях в Няньчані.

Матч Світоліна – Якупович відбудеться 17 вересня. Переможниця пари в наступному раунді зустрінеться з чешкою ​​Марією Боузковой.

Також в основі турніру в Гуанчжоу стартують Катерина Козлова, яка зіграє з Чжан Шуай з Китаю, і Катаріна Завацька, суперницею якої буде француженка Фіона Ферро.

Цікаво, що три роки тому турнір в Гуанчжоу виграла Леся Цуренко, яка в даний момент лікується від травми правого ліктя.

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Теги: Спорт Леся Цуренко Теніс Еліна Світоліна
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