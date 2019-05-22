Визначився другий фіналіст Кубка Стенлі: відео

102 Читать новость на русском
Визначився другий фіналіст Кубка Стенлі: відео

"Сент-Луїс" у шостому матчі півфінальної серії Кубка Стенлі обіграли на власному майданчику "Сан-Хосе" та вийшли у фінал.

Першу шайбу "Сент-Луїс" закинув ще на початку матчу. Згодом у першому періоді господарі майданчика реалізували більшість.

Варто побачити: Словацький хокеїст зі злості розтрощив ключку об ворота через драматичну поразку канадцям

У другому періоді "Сан Хосе" скоротив відставання, але Шенн знову зробив різницю у дві шайби, коли команда грала у більшості. А у третьому періоді у ворота "Шаркс" влетіло ще дві шайби.

Сент-Луїс – Сан Хосе 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

"Сент-Луїс" перемагає у матчі та у серії загалом 4:2. Команда стала переможцем Західної конференції. У фіналі Кубка Стенлі "Сент-ЛУїс" зіграє проти "Бостона". Перший матч відбудеться саме у Бостоні 27 травня (ніч на 28 травня в Україні).

 

blog_ava
Які шанси у старих і нових партій пройти в Раду на виборах у липні
сьогодні
2423
Теги: Спорт Хокей
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
21 травня 19:55 Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
888
"Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
21 травня 18:55 "Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
264
"Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
21 травня 17:16 "Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
311
У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу
21 травня 16:08 У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу
603
Американський боєць плюнув у росіянина під час дуелі поглядів: відео
21 травня 15:03 Американський боєць плюнув у росіянина під час дуелі поглядів: відео
1353
Новини
Більше новин
Залиште відгук