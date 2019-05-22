Визначився другий фіналіст Кубка Стенлі: відео

"Сент-Луїс" у шостому матчі півфінальної серії Кубка Стенлі обіграли на власному майданчику "Сан-Хосе" та вийшли у фінал.

Першу шайбу "Сент-Луїс" закинув ще на початку матчу. Згодом у першому періоді господарі майданчика реалізували більшість.

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У другому періоді "Сан Хосе" скоротив відставання, але Шенн знову зробив різницю у дві шайби, коли команда грала у більшості. А у третьому періоді у ворота "Шаркс" влетіло ще дві шайби.

Сент-Луїс – Сан Хосе 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

"Сент-Луїс" перемагає у матчі та у серії загалом 4:2. Команда стала переможцем Західної конференції. У фіналі Кубка Стенлі "Сент-ЛУїс" зіграє проти "Бостона". Перший матч відбудеться саме у Бостоні 27 травня (ніч на 28 травня в Україні).