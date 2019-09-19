Визначився можливий суперник збірної України в 1/8 фіналу Ліги Європи з волейболу

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Чоловіча збірна України з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу / cev.eu

Суперником збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи стане збірна Бельгії або збірна Німеччини.

Матч 1/8 фіналу за участю української збірної відбудеться 21 вересня.

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У групі В Бельгія посіла 2 місце, а Німеччина – 3-є. Україна фінішує в групі D або на 2-й, або на 3-й позиції в залежності від результату матчу проти Польщі, який відбудеться 19 вересня.

Євро-2019. Пари 1/8 фіналу

Франція – Фінляндія

Італія – Туреччина

Сербія – 4-е місце групи D

Бельгія – 3-є місце групи D

Росія – Греція

Словенія – Болгарія

Польща – 4-е місце групи В

Німеччина – 2-е місце групи D

Спорт 24 писав, що чоловіча збірна України здобула три перемоги у чотирьох матчах на чемпіонаті Європи з волейболу. Україна гарантувала собі участь у плей-офф чемпіонату Європи, адже з секстету D у наступний раунд виходять чотири команди.

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Теги: Спорт Волейбол
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