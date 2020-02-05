Визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів – відеоогляд фінального матчу

У чеському місті Градец-Кралове відбувся фінал Хокейної ліги чемпіонів сезону-2019/20, в якому шведська "Фрелунда" обіграла "Маунтфілд" і в четвертий раз стала переможцем турніру.

Господарі активно розпочали поєдинок і вже на сьомій хвилині скористалися більшістю, закинувши шайбу. Її автором став Коукал.

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Та за 3,5 хвилини до кінця першого періоду ситуація змінилася. Спочатку шайбу закинув Ялмарссон. Після цього Фріберг і Сандстрем своїми несподіваними для захисту господарів кидками істотно збільшили рахунок.

У наступних двох періодах, попри намагання хокеїстів обох команд, глядачі закинутих шайб так і не побачили.

Маунтфілд – Фрелунда 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Для "Фрелунди" це четверта перемога у хокейній Лізі чемпіонів. До цього шведський клуб вигравав титули у 2016, 2017 та 2019 роках.

Відеогляд матчу Маутфілд – Фрелунда