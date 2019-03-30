Визначився перший півфіналіст баскетбольної Суперліги

У суботу, 30 березня, у Харкові визначився перший півфіналіст української Суперліги Парі-Матч. Ним став южненський "Хімік", який здолав непоступливий "Політехнік".

У плей-офф серія тривала до двох перемог. 27 березня у Южному "Хімік" натужно обіграв "Політехнік" 83:81. Тож вже у Харкові міг гарантувати собі потрапляння у півфінал.

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Вже на початку матчу южненців зарядив порцією впевненості влучанням здалеку молодий Войналович, партнера у наступній атаці підтримав Джонс і гості повели 5:0. "Хімік" взяв гру під свій контроль і на екваторі чверті після кидка Войналовича його перевага склала вже +13 (15:2).

До честі господарів, вони не розгубилися та підтягнулися у рахунку. Спочатку скоротили відставання до -5 після першої чверті, а на початку другої десятихвилинки Козлов і Рочняк двома влучаннями з периметра наблизили "Політехнік" до южненців на відстань у три очка 24:27.

Харків’яни повірили у свої сили та налагодили контргру. І ось вже Кромер на екваторі чверті кидком здалеку майже відновлює рівновагу 29:31. Та на це "Хімік" відповів ігровим відрізком 23:3. Це дозволило гостям піти на перерву з перевагою +22 (54:32).

У другій половині матчу "Хімік" показав вміння утримувати суперника на очковій відстані та грати по рахунку. Третю чверть підопічні Віталія Степановського виграли 19:17. Не поступилися і в заключній – 17:17. У підсумку 90:66 – "Хімік" перемагає у гостях та першим оформляє півфінальну путівку Суперліги Парі-Матч сезону 2018/2019.

Політехнік – Хімік 66:90 (18:23, 14:31, 17:19, 17:17). Рахунок серії 0:2

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