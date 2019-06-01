Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату світу

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Збірна України U-20 зіграє з Панамою
Збірна України U-20 зіграє з Панамою

Визначився суперник збірної України U-20 по 1/8 фіналу на юнацькому чемпіонаті світу з футболу, який в ці дні проходить в Польщі.

Підопічні Олександра Петракова зіграють з однолітками з Панами, яка випередила конкурента за додатковими показниками – за більшою кількістю забитих м'ячів у групі. 

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Переможець протистояння Україна – Панама зійдеться 7 червня у Лодзі з найкращою командою пари Колумбія – Нова Зеландія.

Інші пари 1/8 фіналу юніорського чемпіонату світу-2019: Італія – Польща, Аргентина – Малі, Франція – США, Уругвай – Еквадор, Японія – Республіка Корея, Сенегал – Нігерія.

Нагадаємо, на груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків із США (2:1) і Катару (1:0) та обмінялися голами з командою Нігерії (1:1).

Поєдинок 1/8 фіналу Україна U-20 – Панама U-20 відбудеться в понеділок, 3 червня, о 18:30. Пряму трансляцію проведе UA-Перший.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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