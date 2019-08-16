Визначився суперник "Зорі" в плей-офф Ліги Європи

Луганська "Зоря" дізналася останнього суперника на шляху до групового етапу Ліги Європи.

Іспанський "Еспаньйол" в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи розгромив швейцарський "Люцерн" і став суперником "Зорі" в плей-офф раунді.

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Каталонці відкрили рахунок вже на самому початку зустрічі, відзначився китайський півзахисник Ву Лей. В середині тайму перевагу господарів збільшив форвард Віктор Кампусано, а через деякий час він же довів рахунок до розгромного. У першому матчі "Еспаньол" також переміг суперника з рахунком 3:0.

Перший матч "Еспаньол" – "Зоря" відбудеться в Іспанії 22 серпня. Матч-відповідь відбудеться в Україні 29 серпня.

Цікаво, що згідно з даними порталу Transfermarkt, склад "Еспаньйола" практично в 10 разів дорожче "Зорі" (136,9 млн євро проти 14,7). У трійку найдорожчих футболістів клубу входять Марк Рока (30 млн євро), Серхі Дардер (14 млн євро) і Матіас Варгас (11 млн євро).

Спорт 24 писав, що "Зоря" в третьому кваліфікаційному раунді обіграла софійський ЦСКА (0:0, 1:0).