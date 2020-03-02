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Визначився володар Кубка України з волейболу

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Житичі-ЖНАЕУ / Артем Лавренчук

1-2 березня відбулися матчі фіналу чотирьох Кубка України з волейболу. перемогу святкувала житомирська команда "Житичі-ЖНАЕУ".

У фіналі господарі турніру перемогли представника Другої ліги "Решетилівка" з рахунком 3:0.

Решетилівка – Житичі-ЖНАЕУ 0:3 (14:25, 14:25, 18:25)

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В матчі за третє місце перемогу святкували минулорічні володарі трофею львівські "Барком-Кажани", Вони теж здобули "суху" перемогу над чернігівською командою "Буревісник-ШВСМ".

Буревісник-ШВСМ – Барком-Кажани 0:3 (17:25, 15:25, 14:25)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Волейбол Новини Спорту Спорт
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