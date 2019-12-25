Влада перетворює нас на посміховисько, – тренер збірної України з художньої гімнастики

Головний тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна розповіла про катастрофічне фінансування її виду спорту перед Олімпійськими іграми 2020 року.

За словами Дерюгіної, її вид спорту недоотримає від держави в олімпійський рік двох третин від необхідних для підготовки до основного старту чотириріччя коштів.

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На останній нараді в міністерстві дали зрозуміти, що за формулою, згідно з якою буде фінансуватися спорт, вже нічого неможливо змінити. Для художньої гімнастики грошей не те що бракує, їх катастрофічно мало. Нам треба хоча б 16 мільйонів гривень, а дають 4,9 млн. Смішна сума, тим більше в олімпійський рік. На ці гроші ми зможемо поїхати тільки на два-три старти в індивідуальних вправах. На підготовку дівчат у групових вправах немає жодної копійки.

Якщо держава не знайде можливості забезпечити виїзди гімнасток на змагання, то спортсменки самі не поїдуть. У батьків немає таких коштів. Підготовка України до олімпійських змагань з художньої гімнастики – під загрозою зриву.

Від початку року йде цілий ряд міжнародних змагань і виїздів на них. Підготовка – це квитки, готелі, харчування, нічого зайвого. 95% всіх змагань відбуваються у першій половині року, до початку Олімпійських ігор. Якщо наші спортсменки пропускають виїзди, це впливає на рейтинг, на імідж і на саму підготовку до Олімпіади. Гімнастки зараз готують нові програми, їх потрібно обкатати. Плюс на міжнародних змаганнях ми хоча б в нормальних умовах виступаємо, а не в жебрацькому і низькому залі як у нас в Києві. Це теж дуже важливо.

А зараз у всіх просто шок. Здійснюється диверсія проти спорту. Нервують тренери, спортсмени. Колись Україна подарувала світу художню гімнастику як олімпійський вид спорту. Як футбол у Британії, так художня гімнастика може стати візитівкою нашої країни. Адже у нас найсильніша школа, мене розривають з інших країн і просять наших тренерів. А влада тим часом перетворює нас на посміховисько і не може забезпечити навіть необхідний мінімум,

– розповіла Ірина Дерюгіна в інтерв'ю РБК.

Що відомо про припинення фінансування спортивних федерацій?

Кабінет міністрів України призупинив частину бюджетних виплат, щоб до кінця року втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні. Таким чином до кінця 2019 року Держказначейська служба виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі.



Цікаво, що саме Кабмін ухвалює усі рішення щодо державних виплат. Водночас спортивні федерації звертаються до президента і спікера парламенту, але не до прем'єра.