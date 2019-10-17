Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка

Український футболіст Олександр Зінченко освідчився своїй дівчина Владі Седан. Все, що варто знати про їх стосунки, та хто ж така Влада Седан – у матеріалі Спорт24.

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Влада Седан – від вболівальниці до нареченої Зінченка

Влада Седан (або ж Влада Щеглова – справжнє прізвище дівчини) стала відомою в Україні у 2016 році. Тоді збірна України отримала право виступити на Чемпіонаті Європи у Франції. Саме на трибунах французьких стадіонів і помітили вродливу білявку в формі збірної України та прапором.

Запримітили її не лише вболівальники, але й журналісти, та футболісти. Тож невдовзі Влада Седан розпочала роботу на телеканалах "Футбол 1/2". Вона одна з кореспонденток, яка працює на матчах збірної, коли бере післяматчеві коментарі у футболістів та тренерів.

Паралельно з тим вона розпочала зустрічатися з футболістом, який належав донецькому "Шахтарю" – Андрієм Борячуком. Гравець тоді виступав за "Маріуполь". Вони були з Зінченком знайомі (разом починали кар'єру в донецькому клубі). Тож часто відпочивали разом великими компаніями. У 2018 році Зінченко виклав сторіз в Instagram з Туреччини, де перебував у відпустці разом з колишніми партнерами по "Шахтарю" – Миколою Матвієнком, В'ячеславом Таньковським, Андрієм Борячуком та Олександром Зубковим. Ось тільки тоді хавбек "Ман Сіті" був єдиним з компанії, хто приїхав на відпочинок без другої половинки. Нагадаємо, тоді Седан ще була дівчиною Борячука.

Початок стосунків з Зінченком

Вдруге вголос заговорити про Владу Седан в Україні довелося 8 червня 2019 року. Тоді у Львові Україна розгромила Сербію 5:0. Седан брала післяматчеві коментарі. Один з них – саме у Зінченка. І футболіст не стримався, і пристрасно поцілував дівчину в прямому ефірі.

Відео поцілунку Зінченко та Седан в прямому ефірі

Після цього приховувати свої стосунки стало справою намарною, тож пара почала у відкрито демонструвати їх. Вони разом відправилися у відпустку в США.

Дівчина часто приїжджала до Зінченка в Манчестер, де він виступає.

Освідчення Зінченка Седан

Апогеєм цього всього стало освідчення, яке Зінченко зробив на НСК "Олімпійський". Сталося це через день після матчу збірної України проти Португалії. Українці тоді перемогли та гарантували собі вихід на Євро-2020.

Як це було: Збірна України в меншості перемогла Португалію та вийшла на Євро-2020

Влада Седан в Instagram

Варто зазначити, що Влада Седан активно викладає фото в Instagram.