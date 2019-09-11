Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото

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Влада Седан та Олександр Зінченко
Влада Седан та Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Телеведуча Влада Седан, яка зустрічається з футболістом "Манчестер Сіті" і збірної України Олександром Зінченком, показала фотографію з коханим в аеропорту "Бориспіль".

На фото, яке у себе в Instagram виклала Влада Седан, Олександр Зінченко гладить животик своєї коханої.

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Користувачі розгледіли натяк на "цікаве становище" Влади. "Це те, про що я думаю?", – задається питанням в коментарях багато шанувальників найбільш обговорюваної пари українського футболу.

Звернув на себе увагу і зовнішній вигляд коханих. На футболці Зінченко красується великими літерами слово "Седан" і велике серце. А на футболці Влади Седан написано "Зіна", плюс сердечко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)


Спорт 24 писав, що про відносини між Зінчеком і Седан вперше стало відомо після того, як гравець національної збірної України поцілував журналістку в прямому ефіріпісля перемоги над Сербією (5:0).

А вже через кілька днів, перед матчем збірної України з Люксембургом, Зінченко сам підтвердив відносини з Владою.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олександр Зінченко
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