Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото

Телеведуча Влада Седан, яка зустрічається з футболістом "Манчестер Сіті" і збірної України Олександром Зінченком, показала фотографію з коханим в аеропорту "Бориспіль".

На фото, яке у себе в Instagram виклала Влада Седан, Олександр Зінченко гладить животик своєї коханої.

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Користувачі розгледіли натяк на "цікаве становище" Влади. "Це те, про що я думаю?", – задається питанням в коментарях багато шанувальників найбільш обговорюваної пари українського футболу.

Звернув на себе увагу і зовнішній вигляд коханих. На футболці Зінченко красується великими літерами слово "Седан" і велике серце. А на футболці Влади Седан написано "Зіна", плюс сердечко.



Спорт 24 писав, що про відносини між Зінчеком і Седан вперше стало відомо після того, як гравець національної збірної України поцілував журналістку в прямому ефіріпісля перемоги над Сербією (5:0).

А вже через кілька днів, перед матчем збірної України з Люксембургом, Зінченко сам підтвердив відносини з Владою.