Футболіст львівських "Карпат" Владислав Дубінчак підтвердив, що здав позитивний тест на COVID-19. Владислав, який грає в "Карпатах" на правах оренди, один з трьох членів "Карпат", у якого виявили COVID-19.

Перший тест футболіста був негативним

У своєму інстаграмі Дубінчак опублікував допис, в якому розповів про позитивний тест на COVID-19. Перший тест футболіста виявився негативним.

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За словами гравця "Карпат", другий тест, який він здав разом з командою, виявився позитивним.

Дубінчак заявив, що у клубі вирішили 1 червня здати повторно аналіз, щоб вияснити, чи дійсно у Дубінчака є вірус.

Гравець львів'ян стверджує, що ніяких симптомів COVID-19 не було виявлено.

Я дотримувався всіх необхідних мір профілактики і останні два дні в повній ізоляції,

– сказав Владислав.

Також Дубінчак подякував за підтримку.

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