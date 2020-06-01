Футболіст "Карпат" Дубінчак підтвердив позитивний тест на COVID-19
Футболіст львівських "Карпат" Владислав Дубінчак підтвердив, що здав позитивний тест на COVID-19. Владислав, який грає в "Карпатах" на правах оренди, один з трьох членів "Карпат", у якого виявили COVID-19.
Перший тест футболіста був негативним
У своєму інстаграмі Дубінчак опублікував допис, в якому розповів про позитивний тест на COVID-19. Перший тест футболіста виявився негативним.
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За словами гравця "Карпат", другий тест, який він здав разом з командою, виявився позитивним.
Дубінчак заявив, що у клубі вирішили 1 червня здати повторно аналіз, щоб вияснити, чи дійсно у Дубінчака є вірус.
Гравець львів'ян стверджує, що ніяких симптомів COVID-19 не було виявлено.
Я дотримувався всіх необхідних мір профілактики і останні два дні в повній ізоляції,
– сказав Владислав.
Також Дубінчак подякував за підтримку.
Що відомо про COVID-19 у "Карпатах"
- 30 травня у футболістів та персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Команду розпустили по домівках.
- За інформацією ТК "Футбол", вірус, окрім Дубінчака, виявили у грузинського оборонця Андро Ґіорґадзе та один із воротарів команди.
- Повідомляється, що зараженими можуть бути шестеро членів клубу.
- Результати попереднього тесту львів'яни отримали тільки на третій день. Усі три дні футболісти тренувалися у загальній групі.
- У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить не переносити гру, а зарахує технічну поразку.
- "Футбол 24" повідомив, що "Карпати" проводили тести на COVID-19 в неакредитованій лабораторії.