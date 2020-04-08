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Влаштує переполох: російський боксер високо оцінив перспективи Усика в супертяжах

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Олександр Усик / Getty Images

Ексчемпіон світу в суперважкому дивізіоні Олександр Повєткін поділився своєю думкою з приводу перспектив Олександра Усика в суперважкій вазі.

Повєткін оцінив шанси Усика у потенційному поєдинку проти британця Ентоні Джошуа. Про це росіянин розповів під час прямого ефіру промоутерської організації World of Boxing Promotions в Instagram.

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Я добре ставлюся до Усика. Це хороший хлопець та сильний боксер. У надважкій вазі він може влаштувати переполох. Якщо говорити про його шанси у потенційному бою з Ентоні Джошуа, то мені важко їх оцінювати. Але я однозначно буду вболівати за Усика. Також я добре ставлюся до Василя Ломаченка. Між Флойдом Мейвезером та Ломаченком я виберу Ломаченка,
– сказав він.

  • Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори мав відбутися 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Однак через карантин його перенесли. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в липні.
  • Востаннє Усик виходив в ринг ще 12 жовтня 2019 року, коли в дебютному поєдинку у важкій вазі переміг Чезза Візерспуна.
  • Ентоні Джошуа є володарем чемпіонського поясу за версією WBO у важкій вазі. Усик є обов'язковим претендентом на цей пояс.
  • Джошуа наступний поєдинок має провести проти болгарина Курбата Пулєва. Спочатку цей бій був запланований на 20 червня, однак його перенесли на кінець липня. Британець в цьому бою захищатиме титул чемпіона за версією IBF.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Бокс
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