Влаштує переполох: російський боксер високо оцінив перспективи Усика в супертяжах

Ексчемпіон світу в суперважкому дивізіоні Олександр Повєткін поділився своєю думкою з приводу перспектив Олександра Усика в суперважкій вазі.

Повєткін оцінив шанси Усика у потенційному поєдинку проти британця Ентоні Джошуа. Про це росіянин розповів під час прямого ефіру промоутерської організації World of Boxing Promotions в Instagram.

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Я добре ставлюся до Усика. Це хороший хлопець та сильний боксер. У надважкій вазі він може влаштувати переполох. Якщо говорити про його шанси у потенційному бою з Ентоні Джошуа, то мені важко їх оцінювати. Але я однозначно буду вболівати за Усика. Також я добре ставлюся до Василя Ломаченка. Між Флойдом Мейвезером та Ломаченком я виберу Ломаченка,

– сказав він.

Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори мав відбутися 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Однак через карантин його перенесли. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в липні.

Востаннє Усик виходив в ринг ще 12 жовтня 2019 року, коли в дебютному поєдинку у важкій вазі переміг Чезза Візерспуна.

Ентоні Джошуа є володарем чемпіонського поясу за версією WBO у важкій вазі. Усик є обов'язковим претендентом на цей пояс.

Джошуа наступний поєдинок має провести проти болгарина Курбата Пулєва. Спочатку цей бій був запланований на 20 червня, однак його перенесли на кінець липня . Британець в цьому бою захищатиме титул чемпіона за версією IBF.

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