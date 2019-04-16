Власник футбольного клубу "Ренн" виділить 100 млн євро на реставрацію Нотр-Дам де Парі
56-річний французький бізнесмен і власник футбольного клубу "Ренн" Франсуа-Анрі Піно через свою інвестиційну компанію Artemis пожертвує 100 мільйонів євро на реконструкцію собору Нотр-Дам де Парі, який був знищений після пожежі.
Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.
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Ця трагедія вразила всіх французів і всіх тих, кому небайдужі духовні цінності. Зіткнувшись з подібною трагедією, кожен хоче якомога швидше відродити цей дорогоцінний камінь нашої спадщини. Мій батько та я вирішили виділити з коштів компанії Artemis 100 мільйонів євро, щоб взяти участь в реконструкції собору Нотр-Дам,
– заявив Франсуа-Анрі Піно.
Artemis входить в бізнес-імперію, засновану 82-річним Франсуа Піно, чий статок оцінюється як третя у Франції. Компанія, заснована в 1992-му році, управляється Франсуа-Анрі Піно з 2003-го
Футбольний клуб "Ренн" Франсуа Піно викупив у 1998-му році. Після 32 зіграних турів в поточному сезоні "Ренн" займає 11 місце у французькій Лізі 1.
Дивіться відео про пожежу у Нотр-Дам де Парі:
Що відомо про пожежу у Соборі Паризької БогоматеріНотр-Дам або Собор Паризької Богоматері – одна з найпопулярніших пам'яток Парижа, яка є його своєрідною візиткою. Будівлю зводили майже 200 років – з середини ХІІ до середини XIV століття
15 квітня 2019 року світові ЗМІ вибухнули новиною: частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції пообіцяв відновити Нотр-Дам.
Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі): дивіться відео
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