Власник "Хоффенхайму" допомагає розробити вакцину від коронавірусу: його цькують фанати

Власник німецького футбольного клубу "Хоффенхайм" Дітмар Гопп допомагає у боротьбі з коронавірусом. Одна з його компаній займається розробкою вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє Yahoo Sport, Гопп володіє 80% акцій компанії CureVac, яка і працює над вакциною. Повідомляється, що роботи в цьому напрямку ведуться з січня.

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Гопп встиг вступити в полеміку з президентом США Дональдом Трампом. Трамп начебто хотів, щоб компанія Гоппа переїхала в США, а розроблена вакцина використовувалася лише для потреб американців.

Якщо ми хочемо незабаром розробити ефективну вакцину проти коронавірусу, ця людина повинна допомагати не лише окремим регіонам, а всьому світу. Я прихильник мети захистити від інфекцій всіх людей без винятку і хочу, щоб людей по всьому світу лікували краще. Також я хочу створювати стійку і сучасну інфраструктуру і робочі місця в Німеччині,

– заявив Гопп.

Німеччина посідає шосте місце за кількістю підтверджених випадків захворювання. Там підтверджено 5 813 випадків.

Що відомо про Гоппа?Німецький бізнесмен, один із засновників компанії SAP. У 2009 році коштами Гоппа був побудований стадіон "Хоффенхайма" Рейн-Некар-Арена. Втім, серед німецьких фанатів Гопп не користується популярністю.

Чому в Німеччині не люблять Гоппа?

У 1990 році Гопп купив "Хоффенхайм", за який колись виступав. Гопп вклав у клуб сотні мільйонів євро, підняв команду у Бундеслігу. Та в Німеччині негативно ставляться до клубів, якими володіє одна людина.

На більшість клубів Німеччини поширюється правило "50+1", яке з'явилося у 1998 році . Його умовою є те, що понад половину місць у раді директорів повинні належати представникам клубу, а некомерційна клубна організація повинна володіти мінімум 50% і ще однією акцією.

. Його умовою є те, що понад половину місць у раді директорів повинні належати представникам клубу, а некомерційна клубна організація повинна володіти мінімум 50% і ще однією акцією. Але Гопп купив команду до введення цього правила. У 2015 році він отримав дозвіл купити 96% акцій "Хоффенхайма". Це обурило більшість фанатів.

Зокрема, образливі банери на адресу Гоппа та Німецького футбольного союзу вивішували фанати "Баварії", "Боруссії" Дортмунд, "Боруссії" Менхенгладбах та інших клубів.

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