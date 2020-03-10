Власник "Олімпіакоса" та "Ноттінгем Форест" захворів на коронавірус
Грецького бізнесмена Євангелоса Марінакіса відправили на обсервацію через спалах коронавірусу. Він власник двох футбольних клубів – грецького "Олімпіакоса" та англійського "Ноттінгем Форест".
Інформацію про захворювання та обсервацію сам Євангелос Марінакіс опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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"Новий вірус дістався і до мене, і я відчуваю, що зобов'язаний повідомити про це суспільство. Відчуваю себе добре, оскільки я вжив усіх необхідних заходів і дотримуюся інструкції медиків. Переконливо раджу всім моїм співгромадянам робити те ж саме. Бажаю всім швидкого одужання", – йдеться в повідомленні Євангелоса Марінакіса.
Де саме Євангелос Марінакіс міг підхопити вірус – поки невідомо. Однак він активно відвідував футбольні матчі в Англії. 27 лютого бізнесмен був присутній на грі 1/16 фіналу Ліги Європи "Арсенал" – "Олімпіакос". Його клуб зумів пройти англійську команду. Після цього 6 березня Марінакіс відвідав домашній матч "Ноттінгем Форест" 6 березня. При цьому після матчу він зайшов у роздягальню до команди.
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- Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія", "Барселона" – "Наполі", "Валенсія" – "Аталанта", "Баварія" – "Челсі" та "Ювентус" – "Ліон" відбудуться без глядачів.
- Без глядачів проведуть і частину матчів Ліги Європи. Серед них і матч донецького "Шахтаря" проти "Вольфсбурга" в Німеччині. Також без глядачів – обидва матчі між "Інтером" та "Хетафе", "Копенгаген" – "Істанбул Башакшехір", ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" та "Олімпіакос" – "Вулверхемптон".
- Товариські матчі за участі збірної України – 27 березня проти Франції та 31 березня проти Польщі відбудуться без вболівальників.
- Через спалах коронавірусу деякі футбольні матчі в Іспанії, Німеччині та Франції відбудуться без глядачів. Командам рекомендували відмовитися від традиційного рукостискання.
- Матчі чемпіонату Італії зупинили до 5 квітня.