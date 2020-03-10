Власник "Олімпіакоса" та "Ноттінгем Форест" захворів на коронавірус

Грецького бізнесмена Євангелоса Марінакіса відправили на обсервацію через спалах коронавірусу. Він власник двох футбольних клубів – грецького "Олімпіакоса" та англійського "Ноттінгем Форест".

Інформацію про захворювання та обсервацію сам Євангелос Марінакіс опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Варте уваги Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу

"Новий вірус дістався і до мене, і я відчуваю, що зобов'язаний повідомити про це суспільство. Відчуваю себе добре, оскільки я вжив усіх необхідних заходів і дотримуюся інструкції медиків. Переконливо раджу всім моїм співгромадянам робити те ж саме. Бажаю всім швидкого одужання", – йдеться в повідомленні Євангелоса Марінакіса.

Де саме Євангелос Марінакіс міг підхопити вірус – поки невідомо. Однак він активно відвідував футбольні матчі в Англії. 27 лютого бізнесмен був присутній на грі 1/16 фіналу Ліги Європи "Арсенал" – "Олімпіакос". Його клуб зумів пройти англійську команду. Після цього 6 березня Марінакіс відвідав домашній матч "Ноттінгем Форест" 6 березня. При цьому після матчу він зайшов у роздягальню до команди.

До слова Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували

Як коронавірус Covid-19 вплинув на футбол в Європі