Влучний кидок українця Михайлюка потрапив у топ-5 моментів Літньої ліги НБА: відео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв за "Детройт" у Літній лізі НБА. А кидок українця потрапив у топ-5 моментів турніру.

Під час однієї з атак Михайлюк вдало хитнув суперника, ухилившись від його блоку. А коли той впав на паркет, влучно кинув з-за дуги, принісши своїй команді три очки.

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Момент Михайлюка оцінили і в Літній лізі НБА. Він зайняв третє місце у топ-5 ігрових моментів.

 

Варто нагадати, що разом з Михайлюком "Детройт" дійшов до чвертьфіналу Літньої ліги НБА. У перших чотирьох матчах "Детройт" не зазнав жодної поразки та зайняв друге місце за підсумками першого етапу змагань. "Пістонс" по черзі перемогли такі команди як збірна Хорватії, "Портленд", "Індіана" та "Філадельфія". Середня статистика Михайлюка за ці чотири матчі: 12,8 очка, 2,8 підбирання та 4,5 результативні передачі. Та у чвертьфіналі "Детройт" поступився "Брукліну" 85:105. За 31 хвилину на майданчику Михайлюк набрав 6 очок (1/6 двоочкових, 1/6 триочкових, 1/2 штрафних), 4 підбирання, 3 передачі, 3 втрати, 2 фоли.

Літня ліга НБА також відома як Літня ліга в Лас-Вегасі – це міжсезоння для американських баскетбольних клубів. Під час цієї ліги клуби можуть перевірити резервістів та баскетболістів, які були обрані на драфті.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк
Джерело: 24 канал
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