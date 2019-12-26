Матч Шевченка за "Челсі" увійшов до найкращих у Boxing Day: відео

Англійська Прем'єр-ліга назвала п'ятірку найбільш "гарячих" матчів під час Boxing Day. Найкращим у символічному списку виявився поєдинок "Челсі", коли за лондонців виступав Андрій Шевченко.

На п'ятій сходинці матч між "Віганом" та "Манчестер Сіті", який у сезоні 2005/2006 завершився перемогою "летікс" з рахунком 4:3.

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Четверте місце у символічному списку посів поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" сезону 2012/2013. "Червоні дияволи" здобули неймовірну перемогу 4:3.

На третій сходинці розмістилася драматична нічия "Шеффілд Венсдей" з "Манчестер Юнайтед" – 3:3. "Червоні дияволи" відігралися, програючи в три голи у 1992 році.

Срібло хіт-параду дісталося поєдинку "Борнмут" – "Вест Хем", який у 2017-у також завершився нічиєю 3:3. Команди по два рази виходили вперед. У підсумку, "Борнмут" вирвав нічию.

Нарешті найкращим матчем у Boxing Day англійська Прем'єр-ліга назвала протистояння "Челсі" та "Астон Вілли" на "Стемфорд Брідж". Поєдинок у 2007 році завершився нічиєю 4:4.

Український нападник Андрій Шевченко у тій грі оформив дубль.

Топ-5 матчів у Boxing Day – відео

Що таке Boxing Day?Це матчі чергового туру в англійській Прем'єр-лізі. Зазвичай вони припадають на 19 тур і граються на наступний день після Різдва.