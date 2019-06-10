Вокзал у Києві потрапив у трейлер відомої гри FIFA 20: відео

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Вокзал у Києві потрапив у трейлер відомої гри FIFA 20: відео
Вокзал у Києві потрапив у трейлер відомої гри FIFA 20: відео / twitter.com/EASPORTSFIFAANZ

Відома компанія з розробки ігор Electronic Arts представила трейлер нової популярної комп'ютерної гри FIFA 20.

У відео помітно недобудований Дарницький вокзал у Києві.

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Як повідомляє The Village Україна, зніманням ролика в Україні займалась київська продакшн-компанія Radioaktive Film.


Недобудований вокзал у трейлері FIFA 20

Знімали трейлер у квітні на Дарниці протягом дня. У зніманні трейлеру взяли участь українські стрит-футболістки.


Недобудований Дарницький вокзал. Фото: wikimapia

Що таке FIFA
Це серія відеоігор жанру футбольних симуляторів, що розробляється студією EA Canada, яка входить в корпорацію Electronic Arts. Ігри серії видаються під брендом EA Sports. Щороку виходить нова версія гри, в яку вносяться зміни, які відбулися у футболі за минулий рік. Як правило, нова версія симулятора FIFA виходить на початку осені.

Крім того, існують спеціальні ігри серії, присвячені Чемпіонату світу чи Європи з футболу, FIFA Street, FIFA Manager, інші. Electronic Arts володіє великою кількістю ліцензій футбольних ліг, чемпіонатів, команд та гравців, що виступають в цих чемпіонатах. Останнім релізом EA на цей момент є FIFA 19, доступна майже на всіх сучасних ігрових платформах.

Особливість FIFA 20 – введення режиму вуличного футболу Volta Football. Це новий для серії режим у форматі FIFA Street, який раніше був представлений в окремій серії відеоігор від EA Sports. FIFA 20 вийде 27 вересня.

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Теги: Спорт Футбол Ігри Electronic Arts Новини Спорту
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