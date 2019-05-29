Волейбол: чоловіча збірна програла Чехії, жінки виграли у шведок

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Волейбол: чоловіча збірна програла Чехії, жінки виграли у шведок

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу зіграли чергові матчі Золотої Євроліги 2019. Але здобули різні результати

Чоловіча збірна на виїзді грала проти Чехії. І виграла перші два сети. Але після цього чехи таки зуміли переломити хід поєдинку. У підсумку перемогли 3:2.

Чехія – Україна 3:2 (17:25, 20:25, 25:18, 25:18, 15:13)

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Наступний матч чоловіча збірна зіграє проти Білорусі 1 червня на виїзді. Саме Білоруси є лідерами групи після двох перемог – проти Чехії та Фінляндії. Україна на другому місці. В плей-офф виходить лише один представник квартету.

Значно краще зіграла жіноча збірна. Вона не мала жодних проблем грі проти шведок, всуху перемігши їх. Лише у другому сеті господарки майданчика нав'язали боротьбу суперницям.

Швеція – Україна 0:3 (13:25, 21:25, 12:25)

Українки лідерки групи (дві перемоги). А 1 червня зіграють проти Чехії на виїзді. Після цього на нашу збірну очікує три матчі вдома.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Волейбол
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