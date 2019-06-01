Волейбол: жіноча збірна вперше програла у Золотій Євролізі, чоловіча поступилася Білорусі

Жіноча збірна України з волейболу зазнала першої поразки в Золотий Євролізі. Підопічні Гарія Егіазарова поступилися збірній Чехії – 1:3.

Чехія – Україна 3:1 (25:14, 27:29, 25:18, 25:17)

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Українки програли перший сет 14:25, але зуміли нав'язати боротьбу в другій партії і перемогти 29:27. На більше українок не вистачило, і вони поступилися в третьому і четвертому сетах.

Найрезультативнішою у складі української команди стала Каріна Денисова (20 очок). У чеської збірної найкращою була Андреа Коссаньова (24 очка).

Після цієї поразки Україна втратила лідерство в групі. Українки поступаються Чехії одне очко. На 3-й позиції йде Словаччина, яка розгромила аутсайдера Швецію (3:0). У плей-офф виходить лише переможець групи. У наступному матчі 8 червня Україна спробує взяти реванш у Чехії.

Білорусь – Україна 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 26:24)

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Чоловіча національна збірна України зазнала поразки в матчі третього туру Золотий Євроліги, поступившись на виїзді лідеру групи С команді Білорусі – 1:3.

Таким чином, після трьох турів команда Угіса Крастіньша має в активі лише одну перемогу над Фінляндією при двох поразках – від Чехії і Білорусі.

Для виходу в "Фінал чотирьох" збірній України потрібно займати перше місце в своєму квартеті. Матч четвертого туру українська збірна проведе в Запоріжжі, де також зіграє проти білорусів – це буде перший домашній поєдинок нашої команди в Золотій Євролізі.

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