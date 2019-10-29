Волейбольний "Хімік" у яскравому матчі пробився в основну сітку Ліги чемпіонів

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"Хімік" здолав "Оломоуц"
"Хімік" здолав "Оломоуц" / cev.eu

В Южному відбувся другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між жіночими волейбольними командами "Оломоуц" та "Хімік".

Після виїзної перемоги над "Оломоуцем" з рахунком 3:2 "Хімік" в матчі у відповідь фіналу відбору до основної сітки змагань на ФСК "Олімп" в Южному в основний час поступився чеській команді – 2:3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15).

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Перші два сети вдалося виграти українській команді. Але от далі гості змогли нав’язати свою гру і виграли два сети. У четвертому сеті українки програвали 16:23, але змогли зрівняти рахунок – 23:23. Але все одно гості вирвали перемогу у цьому сеті. У п’ятому сеті українки програли.

То ж доля протистояння вирішувалася у золотому сеті, перемогу у якому здобули волейболісти команди Хімік – 15:13.

У фінальному турнірі Ліги чемпіонів CEV, який стартує на початку грудня, "Хімік" виступить у квартеті С разом з чинним володарем титулу італійською "Новарою", польським "Лодзем" та німецьким "Штутгартом".

У чвертьфінал розіграшу вийдуть переможці п'яти груп і три кращі команди з других місць.

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Теги: Спорт Волейбол
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