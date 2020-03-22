Волейбольний клуб "Решетилівка" передав клубний автобус лікарні для боротьби з коронавірусом

Українські спортсмени та клуби долучаються до боротьби з коронавірусом. Не залишилися осторонь і волейболісти.

Волейбольний клуб "Решетилівка", що виступає у Другій лізі, передав клубний мікроавтобус для потреб Решетилівської лікарні. Зроблено це для ефективної боротьби з коронавірусом.

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Інформацію про цю передачу опублікував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він також запевнив, що "пальне за наш рахунок".

Також Олександр Біленький пообіцяв, що за потреби, надасть медикам Решетилівської лікарні в розпорядження три позашляховики.