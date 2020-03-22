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Волейбольний клуб "Решетилівка" передав клубний автобус лікарні для боротьби з коронавірусом

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Волейбольний клуб передав мікроавтобус лікарні / facebook.com/oleksandr.bilenkyi

Українські спортсмени та клуби долучаються до боротьби з коронавірусом. Не залишилися осторонь і волейболісти.

Волейбольний клуб "Решетилівка", що виступає у Другій лізі, передав клубний мікроавтобус для потреб Решетилівської лікарні. Зроблено це для ефективної боротьби з коронавірусом.

До слова Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією

Інформацію про цю передачу опублікував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він також запевнив, що "пальне за наш рахунок".

Також Олександр Біленький пообіцяв, що за потреби, надасть медикам Решетилівської лікарні в розпорядження три позашляховики.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Здоров'я Волейбол Спорт
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