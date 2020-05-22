Вольфсбург – Боруссія Д: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Німеччини

23 травня "Вольфсбург" на власному полі прийматиме "Боруссію" Д у 27 турі німецької Бундесліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в поєдинку.

Вольфсбург – Боруссія Дортмунд: прогноз

"Вольфсбург" поки не зміг стрибнути вище голови в чемпіонаті – "вовки" явно роблять ставку на єврокубки і поки тримаються на шостому рядку в таблиці. Включитися в боротьбу за Лігу чемпіонів буде вкрай непросто, якщо взагалі можливо – четвертий "Лейпциг" має на 12 балів більше, п'ятий "Баєр" знаходиться на відстані 11 очок. Після карантинної перерви "Вольфсбург" повернувся з успіхом, обігравши на виїзді "Аугсбург" з рахунком 2:1, але вирвавши перемогу на останніх хвилинах, пише 24 канал.

Читайте також Баварія – Айнтрахт: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Німеччини

"Боруссія" має більш амбітні цілі, ніж її сьогоднішній суперник – команда Люсьєна Фавра веде боротьбу за чемпіонство. Поки "джмелі" конкуренцію "Баварії" програють, перебуваючи на другому місці в таблиці – лідер відірвався на чотири очки. Однак, на "трон" також претендують ще "Боруссія" з Менхенгладбаха і "Лейпциг", у яких на два і три очки менше відповідно. З карантину "Боруссія" повернулася з бойовим настроєм і в "Рурському дербі" без глядачів розгромила на своєму полі "Шальке" з рахунком 4:0.

Матч 27 туру Бундесліги "Вольфсбург" – "Боруссія" Д відбудеться у суботу, 23 травня. Початок матчу – о 16:30.

Прогноз PariMatch

Ні в одному з дев'яти останніх матчів "Вольфсбург" не обігравав "Боруссію" – вісім поразок і нічия. Коефіцієнт на те, що "вовки" перервуть серію невдач і переможуть "Боруссію" Д – 4,50.

Перемогу дортмундців у Вольфсбургу експерти оцінюють коефіцієнтом 1,81. На нічийний результат у PariMatch пропонують 3,80.

"Боруссія" дуже забивна команда: за 26 турів команда забила вже 72 голи. Коефіцієнт на те, що вболівальники 23 травня побачать на "Фольксваген Арені" 2-3 голи – 2,10.

Прогноз "Фаворит Спорт"

Компанія "Фаворит Спорт" пропонує вболівальникам матчу спрогнозувати, який футболіст відзначиться забитим голом.

До теми Дортмундська "Боруссія" у першому матчі після паузи розтрощила "Шальке" у дербі: відео

Найбільше шансів, на думку букмекерів, в Ерлінга Голанда. Його м'яч у ворота "Вольфсбурга" оцінений коефіцієнтом 1,50.

У складі ж "вовків" фахівці акцентують увагу на Джейдоні Санчо. Його гол у ворота "джмелів" оцінений коефіцієнтом 2,37.