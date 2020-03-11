Вольфсбург – Шахтар: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

У четвер, 12 березня, "Вольфсбург" зіграє з "Шахтарем" у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в матчі.

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Вольфсбург – Шахтар: прогноз

На попередній стадії 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зустрічався із португальською "Бенфікою". У першому матчі український клуб мінімально переміг португальців завдяки результативним ударам Алана Патріка та Віктора Коваленка. У Лісабоні на команду Луїша Каштру очікувала справжня битва. Матч завершився бойовою нічиєю – 3:3. За рахунок двох матчів в 1/8 фіналу пройшов донецький клуб.

Суперник "Шахтаря" у попередній стадії зіграв із "Мальме" та впевнено переміг суперника у двох матчах. У першому матчі "Вольфсбург" з різницею в один м'яч обіграв команду з Швеції – 2'1. Матч-відповідь завершився розгромною перемогою німецького клубу – 0:3. На вболівальників чекає цікавий поєдинок в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Прогноз Parimatch

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи мінімальну перевагу букмекери віддають німецькій команді. Перемогу "Вольфсбурга" фахівці оцінили коефіцієнтом 2,33. На звитягу українського клубу поставили коефіцієнт 3,20. На те, що матч завершиться нічиєю – 3,40.

Букмекери вважають, що матч завершиться із мінімальним рахунком 1:0 на користь господарів матчу, такий рахунок оцінили коефіцієнтом 7,60. Те, що першим відзначиться німецька команда букмекери оцінили коефіцієнтом 1,75. "Шахтар" першим відкриє рахунок на табло – 2,08.

Прогноз Фаворит спорт

Букмекери цієї контори теж віддають мінімальну перевагу "Вольфсбургу" у цьому матчі, їх перемогу в основний час оцінили – 2,27. Нічия – 3,35, а от на перемогу "Шахтаря" дають коефіцієнт 3,20.

Фахівці оцінили те, що обидві команди заб'ють в основний час коефіцієнтом – 1,76.

Прогноз 1xbet

Спеціалісти вважають, що гравець "Шахтаря" Жуніор Мораес заб'є у цьому матчі гол, його результативний удар оцінили коефіцієнтом 2,625. За "Вольфсбург" відзначиться Воутер Вегхорст – 2,2.

Букмекери вважають, що останнім голом у матчі відзначиться німецька команда та оцінили це коефіцієнтом 1,91. На те, що це буде "Шахтар" – 2,3.

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