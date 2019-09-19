Вольфсбург – Олександрія: анонс на матч Ліги Європи

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Вольфсбург – Олександрія: анонс на матч 19 вересня 2019 – Ліга Європи
Вольфсбург – Аолександрія анонс / ФК "Олександрія"

У четвер, 19 вересня, на "Олександрію" чекає складне випробування – команда дебютує у Лізі Європи матчем проти німецького "Вольфсбурга", Сам матч відбудеться на виїзді. Все, що варто знати про цю гру – в анонсі Спорт24.

Вольфсбург – Олександрія. Головне

Що: матч групового етапу Ліги Європи
Де: "Фольксваген Арена", Вольфсбург, Німеччина
Коли: четвер, 19 вересня. Початок о 22:00
Трансляція: канали "Футбол 2", Oll.tv, текстова трансляція – Спорт24

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Перед матчем

Обидві команди зіграли вже чимало матчів, щоб можна було спрогнозувати що очікувати від них в очній зустрічі. Значно краще у цій ситуації виглядає "Вольфсбург" – команда пройшла у наступний раунд у Кубку Німеччини, а в чемпіонаті стартувала з двох перемог. Правда після цього були дві нічиї, які викликали чималу хвилю критики на адресу головного тренера команди Олівера Гласнера. Адже у суперниках були не топ-команди, і навіть не середняки Бундесліги.

Щодо "Олександрії", то бронзовий призер попередньої української першості навпаки програв у перших двох матчах. Зазнали олександрійці й розгромної домашньої поразки від "Десни". Але вигравши в решті матчів, команда повернула собі третє місце. А своїх фанатів дещо заспокоїла перед стартом у Лізі Європи.

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Проблеми команд

Хоча радіти рано. "Вольфсбург" – занадто серйозний суперник. І в УПЛ "Олександрія" з такими ще не грала (якщо е брати до уваги лише "Шахтаря"). І набрати очки у цьому матчі "Олександрія" може, скориставшись кадровими проблемами суперника. Точно відомо, що за "вовків" не зіграють Кастельс, Шлягер та Брукс. Під питанням участь у матчі Камачо, Гінчека, Отавіо та Клінгера. Тож тренеру "Вольфсбурга" доведеться знову вдатися до ротації. Саме втрата ключових гравців  у попередньому матчі чемпіонату Німеччини призвела до того, що команда неочікувано зіграла внічию з "Фортуною" з Дюссельдорфа.

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Щодо "Олександрії", то в лазареті команди давно вже перебуває Василь Грицук. Тож його участь у матчі навіть не обговорюється. Натомість на поле може повернутися в основі Кирило Ковалець.

Прогноз на гру

"Олександрії" буде важко. Все-таки у "Вольфсбурга" більше досвіду таких матчів (хоч команда і не виступала в єврокубках останні три роки). Тим паче, що гра в Німеччині за підтримки рідних трибун. Команда на це може відповісти своєю дисципліною та бажанням показати себе у Європі. Однак цього може виявитися недостатньо.

Проноз редакції – 2:0.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ліга Європи ФК Олександрія
Джерело: 24 канал
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