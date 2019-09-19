Вольфсбург – Олександрія: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Вольфсбург - Олександрія: де дивитися онлайн матч 19 вересня 2019
Вольфсбург – Олександрія: де дивитися онлайн матч Ліги Європи / fco.com.ua

Бронзовий призер України "Олександрія" дебютує на груповому етапі Ліги Європи. Українська команда 19-го вересня зіграє в Німеччині проти тамтешнього "Вольфсбурга". Переглянути матч можна в Україні по телебаченню та онлайн

Правами на показ матчів Ліги Європи в Україні володіють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них у прямому ефірі й покажуть матч "Вольфсбург" – "Олександрія".

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Сам матч у Німеччині розпочнеться о 22:00, а трансляція на каналі "Футбол 2" – о 21:50.

Дивитися онлайн матч "Вольфсбург" – "Олександрія" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень.

Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Результат гри "Вольфсбург" – "Олександрія" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи ФК Олександрія
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