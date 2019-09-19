"Олександрія" зазнала першої поразки у Лізі Європи, програвши "Вольфсбургу"

Бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" дебютувала на груповому етапі Ліги Європи. "Олександрійці" в Німеччині програли "Вольфсбургу".

Вольфсбург – Олександрія 3:1

Голи: Арнольд, 20, Мехмеді, 24, Брекало, 67 – Банада, 66

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"Олександрія" першою розвела м'яч і в першій атаці довела його до воріт суперників. Але удар у Сітала не вийшов. Через декілька хвилин Довгий завдав удару здалеку: потужно, але неточно. "Вольфсбург" вперше гостро відповів на 10 хвилині. Брекало завдав потужного удару: він цілив під поперечину, але вище.

"Олександрія" організувала швидку атаку на 12 хвилині: пробивав Третьяков, але дуже невлучно. "Вовки" перехопили ініціативу ближче до 20 хвилини. Активність господарів втілилися у гол Арнольда.

Він розрядив свою гармату з дальньої відстані. М'яч вдарився об газон перед самим голкіпером і залетів у ворота. Через три хвилини німці подвоїли перевагу. Після вкидання з-за бокової лінії на ударну позицію вийшов Мехмеді. Колишній "динамівець" розкішним ударом покарав українців – 2:0. Два голи заспокоїли команду Олівер Гласнера й перший тайм завершився з рахунком 2:0.

Відеоогляд першого тайму матчу Вольфсбург – Олександрія

На другий тайм "Вольфсбург" вийшов надзвичайно спокійним: німці контролювали м'яч заради контролю й не створювали небезпеку біля воріт Паньківа. "Олександрія" не мчала зрівнювати рахунок, але все ж скоротила відставання. На 66 хвилині Гречишкін зробив навіс зі штрафного, який у падінні замкнув Банада.

Здавалося, що "Олександрія" отримала шанс на камбек. Та вже в наступній атаці "Вольфсбург" відігрався. Мехмеді протягнув м'яч правим флангом і прострілив на Брекало, який вгатив м'яч у сітку – 3:1.

На 82 хвилині у ворота українців ледь не залетів 4-й гол. Після штрафного у власні ворота зрізав Сітало. Захисника врятувала поперечина. На цьому небезпечні моменти в грі закінчилися. "Вольфсбург" завдав "Олександрії" першої поразки.

Наступний матч "Олександрія" у Лізі Європи зіграє 3-го жовтня. У Львові підопічні Володимира Шарана приймуть бельгійський "Гент".