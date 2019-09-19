"Вольфсбург" вже двічі забив "Олександрії", відзначився ексдинамівець Мехмеді: відео
"Олександрія" пропустила перший гол в рамках групового етапу Ліги Європи. У цей час українці грають у Німеччині проти "Вольфсбурга".
Вольфсбург – Олександрія 2:0
Гол: Арнольд, 20, Мехмеді, 24
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"Олександрія" досить агресивно розпочала поєдинок, але "вовки" швидко перехопили ініціативу. Велика кількість моментів біля воріт Паньківа перетворилася у гол.
На 20 хвилині Арнольд розрядив свою гармату з дальньої відстані. М'яч вдарився об газон перед самим голкіпером і м'яч залетів у ворота.
Відео голу Арнольда
Через три хвилини німці подвоїли перевагу. Після вкидання з-за бокової лінії на ударну позицію вийшов Мехмеді. Колишній динамівець розкішним ударом покарав українців – 2:0.
Відео голу Мехмеді
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