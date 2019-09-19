"Вольфсбург" вже двічі забив "Олександрії", відзначився ексдинамівець Мехмеді: відео

308 Читать новость на русском
Вольфсбург - Олександрія: огляд і відео голів матчу 19.09.2019
Вольфсбург – Олександрія: відеоогляд матчу / GETTY IMAGES

"Олександрія" пропустила перший гол в рамках групового етапу Ліги Європи. У цей час українці грають у Німеччині проти "Вольфсбурга".

Вольфсбург – Олександрія 2:0
Гол: Арнольд, 20, Мехмеді, 24

Читайте також: Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу

"Олександрія" досить агресивно розпочала поєдинок, але "вовки" швидко перехопили ініціативу. Велика кількість моментів біля воріт Паньківа перетворилася у гол.

На 20 хвилині Арнольд розрядив свою гармату з дальньої відстані. М'яч вдарився об газон перед самим голкіпером і м'яч залетів у ворота.

Відео голу Арнольда

Через три хвилини німці подвоїли перевагу. Після вкидання з-за бокової лінії на ударну позицію вийшов Мехмеді. Колишній динамівець розкішним ударом покарав українців – 2:0.

Відео голу Мехмеді

 

blog_ava
Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
сьогодні
10101
Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Новини Спорту ФК Олександрія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу
сьогодні 21:50 Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу
430
Відео єдиного голу "Динамо" у ворота "Мальме" у матчі Ліги Європи
сьогодні 21:32 Відео єдиного голу "Динамо" у ворота "Мальме" у матчі Ліги Європи
1199
Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування
сьогодні 17:23 Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування
293
Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння
сьогодні 13:58 Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння
664
Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
сьогодні 13:29 Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
2665
Новини
Більше новин
Залиште відгук