Вольфсбург – Олександрія: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

"Олександрія" стартує у Лізі Європи з непростим суперником – німецьким "Вольфсбургом". Так ще й перший матч підопічні Володимира Шарана зіграють на виїзді. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Прогноз від Marathonbet

"Олександрія" готується до великого єврокубкового дебюту. Свій історичний перший матч у груповому етапі Ліги Європи команда Шарана проведе на виїзді проти німецького "Вольфсбурга".

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Завдання в українців непросте. Шоста команда за підсумками минулого сезону Бундесліги востаннє програвала ще у травні. "Вольфсбург" відвертий фаворит поєдинку.

• Коефіцієнт на перемогу вовків – 1,22.

• Нічия – 6,95.

• Перемога "Олександрії" буде сенсацією – коефіцієнт 16.



Прогноз букмекерів

Найбільш вірогідним рахунком матчу є перемога "Вольфсбурга" із рахунком 2:0. Коефіцієнт на такі підсумкові цифри на табло 6,05.

Яким буде дебют "Олександрії" у основному раунді Ліги Європи дізнаємося вже зовсім скоро. Матч розпочнеться 19 вересня о 22:00 за Києвом.