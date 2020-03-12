Вольфсбург – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

В четвер, 12 березня, донецький "Шахтар" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. На виїзді "гірники" протистоятимуть німецькому "Вольфсбургу". Оскільки цей матч відбудеться без глядачів, то переглянути його можна буде лише по телевізору або онлайн.

Матч "Вольфсбург" – "Шахтар" в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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За годину до цього на каналі вийде в прямому ефірі інформаційно-аналітична програма "Шлях до Гданська". Наживо у студії ведучий та експерти обговорюють усі новини в Лізі Європи (а після матчу – саму гру команд) на шляху до польського міста, де відбудеться фінал турніру сезону 2019/2020.

Дивитися онлайн матч "Вольфсбург" – "Шахтар" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

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Матч онлайн можуть переглянути й власників договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.

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