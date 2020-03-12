"Шахтар" у драматичній грі переміг "Вольфсбург" в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

Донецький "Шахтар" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи переміг німецький "Вольфсбург". Гра на полі німецького клубу завершилася звитягою "гірників" з рахунком 2:1.

Вольфсбург – Шахтар 1:2

Голи: Брукс, 48 – Мораес, 17, Антоніо, 73

Незабиті пенальті: Вегхорст, 45+1 – Коваленко, 22

Перед матчем "Шахтар" зіштовхнувся з деякими кадровими проблемами. Зокрема, лідеру команди Тарасу Степаненку зробили операцію, через яку він не зміг зіграти проти "вовків".

Також зі стартових хвилин не зміг вийти Марлос. Відтак центральна ланка "гірників" виглядала дещо експериментально.

У господарів поля теж були свої кадрові проблем. Гру через травму попускали аж п'ятеро гравців – Вільям, Гілавогі, Камачо, Карамоко та Мбабу. Та найважливіша втрата обох команд – це глядачі. Матч через спалах коронавірусу відбувався за порожніх трибун.

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Результативний початок "Шахтаря"

На старті матчу команди обмінялися напівмоментами: у "Шахтаря" потужного удару завдав Тайсон, а пильність Пятова перевірив Арнольд.

Після цього "Вольфсбург" почав володіти територіальною перевагою. На 5 хвилині Вегхорст не зумів пробити по м'ячу після небезпечного прострілу у воротарський майданчик.

Майже через 10 хвилин Вегхорст перевірив Пятова потужним ударом, але пробив точно в руки українському голкіперу.

Відповідь "Шахтаря" була гідною, а головне – результативною. Ісмаїлі навісив у штрафний "вовків": височезний Брукс невдало вибив на Мораеса. Нападник швидко зорієнтувався та головою переправив м'яч у ворота – 1:0.

Відео голу Мораеса

Дуже швидко "гірники" отримали нагоду закріпити перевагу. Додо зробив навіс у штрафний з правого флангу й влучив у руку Арнольда. Арбітр, переглянувши відеоповтор, вказав на пенальті.

На жаль, удар з позначки не зміг реалізувати Коваленко. Віктор надто слабо пробив у правий від себе нижній кут. Воротар господарів не просто відбив, а зафіксував м'яч у руках.

На 26 хвилині "Вольфсбург" відповів дуже гостро. Ексдинамівець Мехмеді дивом не влучив з близької відстані. Та навіть якби був го, його б не зарахували через офсайд у швейцарця.



"Вольфсбург" – "Шахтар" / Фото shakhtar.com

На останніх хвилинах тайму шанс зрівняти рахунок отримали німці. Брекало пробив по воротах Пятова і м'яч рикошетом від Кривцова влучив у руку Матвієнку – пенальті.

Та Вегхорст не зміг реалізувати удар з позначки. Нідерландець послизнувся і пробив значно вище воріт. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги гостей.

Вольфсбург – Шахтар відеоогляд першого тайму

Драматична розв'язка

На початку другого тайму Пятову довелося рятувати команду після підступного штрафного від Арнольда. Хавбек навісив з лівого флангу й м'яч від газону полетів у кут. Пятов відбив на кутовий.

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Як виявилося, Пятов просто відтермінував гол. Після подачі з кута поля рахунок зрівняв Брукс, реабілітувавшись за помилку при пропущеному голі в першій половині гри.

Кремезного захисника не втримали Мораес, Коваленко та Матвієнко. Центрбек "вовків" високо вистрибнув та головою переправив м'яч у ворота – 1:1.

У голі можна звинуватити й Андрія Пятова. Воротар спершу вирішив піти на перехоплення, після чого прийняв рішення повернутися у рамку воріт. Однак Андрій опинився "розірваним" між двох думок, тому Брукс влучив майже у порожні ворота.

Відео голу Брукса

Майже відразу "Шахтар міг знову вийти вперед. Під час атаки "гірників" Тете увірвався у штрафний на правому фланзі, отримав передачу та пробив у дотик. Бразилець пробив сильно, але точно в руки Кастельсу.

У другому таймі "Вольфсбург" повністю контролював хід гри: німці володіли територіальною перевагою та були більш креативними.



"Вольфсбург" – "Шахтар" / Фото shakhtar.com

Це змусило наставника "Шахтаря" Луїша Каштру щось змінювати. Португалець вирішив підсилити центр поля, випустивши Майкона замість Коваленка.

Через 2 хвилини з поля пішов Ісмаїлі, якого замінив Хочолава. Якщо в бразильця не травма, то складно вгадати, чому Каштру вирішив його зняти з гри.

У середині тайму "Шахтар" проводив рядову атаку, коли на підступах до штрафного Брукс збив Алана Патріка.

Свіжий Майкон потужно пробив зі штрафного. Кастельс парирував удар у поперечину. Маркос Антоніо проявив відмінне гольове чуття. Хавбек першим прибіг на добивання та головою переправив м'яч у ворота – 1:2!

Відео голу Антоніо

На 84 хвилині "вовки" мали хорошу нагоду знову зрівняти рахунок. Після прострілу з правого флангу Антоніо невдало вибив м'яч. Унаслідок цього на ударній позиції опинився Отавіо. Та удар бразильця заблокував все той же Отавіо.

Ще через 3 хвилини воротам Пятова загрожував Брекало, однак його дальній удар виявився неточним.

Арбітр наприкінці матчу компенсував 3 хвилини, однак господарі поля не встигли відігратися. Таким чином, "Шахтар" здобув стратегічну перемогу.

Матч-відповідь повинен відбутися 19 березня у Харкові. Однак через коронавірус гра може бути перенесена.

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