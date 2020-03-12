Вольфсбург – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Донецький "Шахтар" грає матч Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Перший матч у Німеччині – в четвер, 12 березня. Початок о 22:00.
Цей матч на "Фольксваген Арені" відбудеться без глядачів. Що має стати додатковою перевагою для "Шахтаря". Однак фаворитом зустрічі все одно не робить.
До слова Вольфсбург – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
В першу чергу виділяється проблема зі складом в "гірників" – відсутність Степаненка та Марлоса. Першому зробили операцію, і він поза грою на найближчий місяць.
А вже 19 березня команди зіграють в Україні. Де саме відбудеться матч – в Харкові чи Києві – поки невідомо. Відомо лише те, що він точно буде без глядачів.
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