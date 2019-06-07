"Волинь" запустила оригінальний флешмоб на підтримку 16 команд в УПЛ: відео

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ФК "Волинь" виступила за розширення УПЛ
ФК "Волинь" виступила за розширення УПЛ / pfl.ua

Футболісти і головний тренер луцької "Волині" виступили на підтримку формату УПЛ з 16 командами.

У "Волині" записали відеоролик на підтримку формату Прем'єр-ліги з 16 командами.

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"Три дні минуло від захоплюючого і атмосферного західноукраїнського дербі (з "Карпатами" 0:0 - прим.). А попереду його друга і вирішальна частина цього сезону. Шкода, що хтось із учасників такого протистояння ми, напевно, не зможемо побачити в Прем'єр-лізі", - сказано у зверненні клубу.

"Волинь" уже давно підтримує ідею розширення елітного дивізіону і повернення чемпіонату до колишнього, більш конкурентного, рейтинговому та цікавого формату. А оскільки в українському футболі час флешмобів – свій почали і волиняни.

Луцький клуб передав естафету "Дніпру-1". Стиковий матч з "Карпатами" за право грати в УПЛ відбудеться 8 червня.

Спорт 24 писав, що у грудні 2018 року представники клубів Прем'єр-ліги на Загальних зборах УПЛ в Києві не підтримали зміни в регламенті Ліги в питанні збільшення команд-учасниць змагань. Більшість представників клубів проголосувало за збереження 12 команд.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
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