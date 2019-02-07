Володар "Золотого м'яча" може отримати роботу у ФФУ

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Ігор Бєланов
Ігор Бєланов / 1927.kiev.ua

Виконком ФФУ запропонували призначити екс-форварда "Динамо" Ігоря Бєланова співголовою комітету професійного футболу, а також рекомендувати його делегатом в комітет УЄФА.

Дане рішення прокоментував президент ФФУ Андрій Павелко.

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Ігор Бєланов – наш хороший, сильний представник в європейському союзі. Він – та людина, яка віддала своє життя футболу, проводить багато часу розвиваючи дитячо-юнацький футбол. І в Одесі, і по всій країні. Я гадаю, це правильно, коли в роботі федерації футболу беруть участь усі українські володарі Золотого м'яча – Блохін, Шевченко і Бєланов. Це добре для іміджу українського футболу в Європі та світі,
– передає слова Павелка телеканал "Футбол 1".

Спорт 24 писав, що підтримку кандидатури президента Федерації футболу України Андрія Павелка на майбутніх виборах нових членів Виконавчого комітету УЄФА висловив президент НОК Сергій Бубка. Також його підтримали Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Ігор Бєланов та Олег Блохін.

Хто такий Ігор Бєланов?
Радянський та український футболіст, нападник. Лауреат "Золотого м'яча"-1986. Віце-чемпіон Європи-1988. Володар Кубка кубків-1986. Заслужений майстер спорту СРСР (1986).

Бєланов виступав за одеський "Чорноморець", потім перейшов до київського "Динамо". В перші дні перебування хотів покинути тренувальний табір "Динамо", оскільки після "Чорноморця" наванатаження у киян були надто важкими для гравця.

Успішно грав за збірну СРСР. На чемпіонаті світу у Мексиці у 1986 році Бєланов забив 3 голи збірній Бельгії у 1/8 фіналу і став єдиним радянським футболістом, який забив три голи у одному матчі фінальної стадії чемпіонату світу.

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Теги: Футбол Спорт Динамо СРСР УЄФА
Джерело: 24 Канал
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