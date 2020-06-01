Видатний український боксер Володимир Кличко не залишився осторонь вбивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда у США. Колишній чемпіон світу записав відеозвернення, у якому засудив расизм.

Я – Джордж Флойд

44-річний Володимир Кличко опублікував звернення у Twitter. Ексбоксер переконує, що всі люди рівні, а колір шкіри, стать чи сексуальна орієнтація – це речі, які роблять нас тими, ким ми є.

До речі Вийшли за межі США: протести через вбивство Джорджа Флойда пройшли у Європі

Кличко розповів, що спорт багатонаціональний, де кожен сприймає свого суперника незалежно від то того, хто він і звідки.

Заохочую всіх вас читати, вчитися і насолоджуватися різноманітністю. Стара приказка: "Не можна судити книгу по її обкладинці", – актуальна як ніколи. У нас багато книг на полиці: якісь хороші, якісь ще кращі. Багато з них просто красиві – але ти не дізнаєшся більше, тільки подивившись на них. Дізнатися більше можна давши їм шанс, відкривши книгу або відкривши свій розум,

– заявив Володимир.

Кличко переконаний, що любов може перемогти ненависть. "Всі ми однієї раси. Ми люди. У нас є реальні проблеми, як пандемія, зміна клімату та різні життєві неприємності", – сказав ексбоксер.

Колір шкіри, стать і сексуальна орієнтація – це просто ті речі, які роблять нас людьми. Вони не мають відношення до талантів, умінь, креативності, почуттів, інтелектуальних здібностей або вкладу в суспільство,

– заявив Володимир.

За словами Кличка, ми повинні висловлюватися за невинних людей, чиї голоси не чують. "Я – Джордж Флойд", – підсумував Володимир.

Що відомо про вбивство Джорджа Флойда

25 травня поліцейський із Міннеаполісу Дерек Шовін затримав афроамериканця Джорджа Флойда нібито за те, що той намагався розрахуватися у магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

При затриманні поліцейськими чоловік помер. Дерек Шовін притис йому коліном шию. Флойд, не чинивши опору, говорив, що задихається і благав відпустити.

Дивіться відео жорстокого затримання Флойда

Після цього міста у США охопила масштабна хвиля заворушень. У Міннеаполісі та інших містах на вулиці вивели бійців Нацгвардії.

Вже 40 міст в США оголосили комендантські години.

Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві.

Поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.