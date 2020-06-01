Володимир Кличко: Я – Джордж Флойд, колір шкіри і стать – речі, які роблять нас людьми
Видатний український боксер Володимир Кличко не залишився осторонь вбивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда у США. Колишній чемпіон світу записав відеозвернення, у якому засудив расизм.
Я – Джордж Флойд
44-річний Володимир Кличко опублікував звернення у Twitter. Ексбоксер переконує, що всі люди рівні, а колір шкіри, стать чи сексуальна орієнтація – це речі, які роблять нас тими, ким ми є.
До речі Вийшли за межі США: протести через вбивство Джорджа Флойда пройшли у Європі
Кличко розповів, що спорт багатонаціональний, де кожен сприймає свого суперника незалежно від то того, хто він і звідки.
Заохочую всіх вас читати, вчитися і насолоджуватися різноманітністю. Стара приказка: "Не можна судити книгу по її обкладинці", – актуальна як ніколи. У нас багато книг на полиці: якісь хороші, якісь ще кращі. Багато з них просто красиві – але ти не дізнаєшся більше, тільки подивившись на них. Дізнатися більше можна давши їм шанс, відкривши книгу або відкривши свій розум,
– заявив Володимир.
Кличко переконаний, що любов може перемогти ненависть. "Всі ми однієї раси. Ми люди. У нас є реальні проблеми, як пандемія, зміна клімату та різні життєві неприємності", – сказав ексбоксер.
Колір шкіри, стать і сексуальна орієнтація – це просто ті речі, які роблять нас людьми. Вони не мають відношення до талантів, умінь, креативності, почуттів, інтелектуальних здібностей або вкладу в суспільство,
– заявив Володимир.
За словами Кличка, ми повинні висловлюватися за невинних людей, чиї голоси не чують. "Я – Джордж Флойд", – підсумував Володимир.
Що відомо про вбивство Джорджа Флойда
25 травня поліцейський із Міннеаполісу Дерек Шовін затримав афроамериканця Джорджа Флойда нібито за те, що той намагався розрахуватися у магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
При затриманні поліцейськими чоловік помер. Дерек Шовін притис йому коліном шию. Флойд, не чинивши опору, говорив, що задихається і благав відпустити.
Дивіться відео жорстокого затримання Флойда
Після цього міста у США охопила масштабна хвиля заворушень. У Міннеаполісі та інших містах на вулиці вивели бійців Нацгвардії.
Вже 40 міст в США оголосили комендантські години.
Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві.
Поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.