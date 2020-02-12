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Володимир Кличко дав несподіваний прогноз на реванш Уайлдера і Ф'юрі

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Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі / fightnews.info

Легендарний український боксер Володимир Кличко зробив прогноз на бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) і Деонтеєм Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Кличко зізнався, що в чемпіонському бою між Вайлдером і Ф’юрі він хоче, щоб переміг другий. Слова українця цитує The National.

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Або Уайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками. Я дуже поважаю Уайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він – чудовий хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутом в наш час, скільки у нього, немає, напевно, ні в кого. Включаючи мене.

Вірите чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім мав би відбутися наш з Ф'юрі реванш. Чи анонсую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую,
– сказав Кличко.

  • В першому бою, який відбувся в кінці 2015 року, Кличко поступився Ф'юрі за очками.
  • Другий бій між Уайлдером і Ф'юрі відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі. На кону в поєдинку стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBC, яким володіє американець, і The Ring, який є нині вакантним.
  • Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко Бокс
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