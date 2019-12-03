Володимир Кличко дав поради Джошуа перед мегабоєм з Руїсом

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) розповів про майбутній реванш з мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО).

Джошуа розповів про те, що користується порадами Володимира Кличка і розповів, як вони допомагають йому. Цитує боксера Express.co.uk.

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Володимир Кличко багато про що мені розповів. Він більш дисциплінований, ніж я, більш дипломатичний. Кличко давав мені поради з приводу дієти і тренувань. Я скористався уроками Кличка, тепер моя вага може коливатися,

– сказав Джошуа.

Реванш Джошуа – Руїс за титули WBA, WBO, IBF та IBO відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня в місті Ед-Дірійя (Саудівська Аравія). Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.

У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, і став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.

На рахунку 30-річного Руїса 34 бої в професійному боксі, в яких він здобув 33 перемоги і зазнав однієї поразки. Його ровесник Джошуа здобув 22 перемоги у 23 поєдинках.