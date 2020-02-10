24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Володимир Кличко готовий повернутися на ринг в будь-який момент – ефектне відео з тренування

137 Читать новость на русском
Володимир Кличко / Twitter

Легендарний український боксер Володимир Кличко продовжує підтримувати себе у формі після закінчення професійної кар'єри.

Судячи з останніх спарингів Володимира Кличка, він весь час в хорошій формі і може повернутися на ринг.

До теми: Володимир Кличко назвав єдину причину, через яку він повернеться на ринг

Дивіться відео з тренування Володимира Кличка


Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відео бою

 

 

 

Україна на порозі економічної кризи і ми всі помремо? Що відбувається насправді
сьогодні
58200
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Володимир Кличко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:37 Снігу по коліна: українські клуби зіграли незвичний спаринг на засніженому полі – фото
Юрій Семенюк 170
сьогодні 17:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5075
сьогодні 15:49 Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото
Юрій Семенюк 82
сьогодні 13:46 "Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео
Юрій Семенюк 161
сьогодні 10:54 "Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео
Ігор Саджениця 328
Новини
Більше новин
Залиште відгук