Володимир Кличко готовий повернутися на ринг в будь-який момент – ефектне відео з тренування
Легендарний український боксер Володимир Кличко продовжує підтримувати себе у формі після закінчення професійної кар'єри.
Судячи з останніх спарингів Володимира Кличка, він весь час в хорошій формі і може повернутися на ринг.
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Дивіться відео з тренування Володимира Кличка
Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.
Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відео бою
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