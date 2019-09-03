Володимир Кличко: Кожен день я працюю над "можливим" поверненням

Легендарний український боксер Володимир Кличко розповів, чому продовжує підтримувати себе у формі після закінчення кар'єри. Український боксер відповів на запитання фаната.

Володимир Кличко не планує повертатися у професійний бокс, але думка про це мотивує його підтримувати форму.

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Я брешу сам собі. Брешу щоранку собі про те, що збираюся повернутися у ринг. І це до сих пір працює. Брешу про те, що буду битися у реванші з Тайсоном Ф'юрі. Або про те, що поб'ю рекорд Джорджа Формана як найстаршого чемпіона в суперважкій вазі.



Це велика брехня. Солодка брехня. Це велика мотивація для мене. Це працює щоранку. Кожен день я працюю над "можливим" поверненням,

– сказав Кличко.

Спорт24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN начебто запропонувала Володимиру Кличку контракт у розмірі 40 мільйонів доларів за повернення у ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень (80 мільйонів доларів).

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі. Два з трьох суперників – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа, які до цього перемогли українця.