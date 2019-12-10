Володимир Кличко назвав єдину причину, через яку він повернеться на ринг

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко знову розповів свою думку про можливе повернення на ринг.

За його словами, зараз він підтримує себе у формі і тримає в голові рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном-важковаговиком у світі.

До слова: Кличко заговорив про повернення й планує побити рекорд Формана

"Я не повернуся на ринг як конкурентоспроможний боксер, який буде мати свій тренувальний табір і битися з декількома суперниками. Мені не хочеться цього робити, я зараз живу іншим життям і не маю на це часу. Хоча я тренуюся щодня, а також беру участь у спарингах. Я відчуваю, що в мені все ще щось є. Але, врешті-решт, я брешу собі щоранку, що знову можу повернутися на ринг. Це допомагає мені залишатися у формі.

Якби я повернувся, це б мало особливу мету. Наприклад, побити рекорд Джорджа Формана, який став найстарішим чемпіоном в суперважкій вазі в історії в 45 років. Це дійсно виклик, який мотивує мене. Через два роки мені виповниться 45, і я зможу націлитися на його рекорд,

– цитує Володимира Кличка Morgenpost.de.

Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відео бою