Володимир Кличко несподівано відреагував на першу поразку Джошуа в кар'єрі

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Ентоні Джошуа та Володимир Кличко
Ентоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото з відкритих джерел

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував несподівану поразку Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) в бою проти мексиканця Енді Руїса (31-1, 22 КО).

Напередодні Джошуа в своєму дебютному бою в США технічним нокаутом в 7-му раунді сенсаційно програв мексиканцю Руїсу і розлучився з чотирма титулами в суперважкій вазі (WBA, WBO, IBF і IBO).

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"У самих різних сферах чемпіони пережили поразки і оговталися, ставши ще сильніше. Ентоні Джошуа, історія повторюється. Поразка загартовує характер. Вітаю нового і першого мексиканського чемпіона в суперважкій вазі Енді Руїса", – написав Кличко-молодший в Twitter.

Володимир Кличко добре знайомий з тією історією, в якій опинився Джошуа. У 2003-2004 роках українець двічі нокаутом програв Коррі Сандерсу і Леймону Брюстеру, після чого перезавантажив свою кар'єру і 11 років домінував в суперважкій вазі, поки в листопаді 2015 роки не поступився Тайсону Ф'юрі.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був першою бій в США.

29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки і програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Володимир Кличко
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