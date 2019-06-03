Володимир Кличко несподівано відреагував на першу поразку Джошуа в кар'єрі

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував несподівану поразку Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) в бою проти мексиканця Енді Руїса (31-1, 22 КО).

Напередодні Джошуа в своєму дебютному бою в США технічним нокаутом в 7-му раунді сенсаційно програв мексиканцю Руїсу і розлучився з чотирма титулами в суперважкій вазі (WBA, WBO, IBF і IBO).

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"У самих різних сферах чемпіони пережили поразки і оговталися, ставши ще сильніше. Ентоні Джошуа, історія повторюється. Поразка загартовує характер. Вітаю нового і першого мексиканського чемпіона в суперважкій вазі Енді Руїса", – написав Кличко-молодший в Twitter.

Champs on a personal, corporate, or governmental level have gone through defeats and bounced back, and became even stronger! History repeats @anthonyfjoshua and defeat builds character. Congrats to the new, and 1st Mexican/American, Heavyweight champion @Andy_destroyer13 — Klitschko (@Klitschko) 2 июня 2019 г.

Володимир Кличко добре знайомий з тією історією, в якій опинився Джошуа. У 2003-2004 роках українець двічі нокаутом програв Коррі Сандерсу і Леймону Брюстеру, після чого перезавантажив свою кар'єру і 11 років домінував в суперважкій вазі, поки в листопаді 2015 роки не поступився Тайсону Ф'юрі.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був першою бій в США.

29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки і програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).

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