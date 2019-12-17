Володимир Кличко номінований на звання найкращого боксера десятиліття

Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

Зважаючи на кінець десятиліття, BWAA ввела нагороду "Джо Луїса" (найкращий боксер десятиліття). Переможець номінації буде оголошений 17 січня.

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Претенденти на звання найкращого боксера десятиліття:

Володимир Кличко; Флойд Мейвезер; Андре Ворд; Менні Пак'яо; Сауль Альварес.

Володимир Кличко, Флойд Мейвезер та Андре Ворд вже завершили професійні кар'єри.

Що досяг Володимир Кличко?

Володимир – колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а також за версією авторитетного журналу The Ring (2009-2015).

За всю свою кар'єру Володимир переміг 23 боксерів за титул чемпіона світу у суперважкій вазі, побивши рекорд 21 переможених суперників, що належав Джо Луїсу й Мухаммеду Алі.

Також, Кличко володів титулом чемпіона світу протягом 4 382 днів (12 років), що є найкращим показником за всю історію важкого дивізіону.

Кличко рекордсмен за кількістю перемог у боях за титул об'єднаного чемпіона.