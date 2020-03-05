Володимир Кличко отримав престижну посаду в Міжнародному олімпійському комітеті

Олімпійський чемпіон-1996 Володимир Кличко став консультантом МОК на олімпійських ліцензійних турнірах до Ігор в Токіо.

Володимир Кличко у інтерв'ю mixsport.pro розповів про свою участь в цьому проєкті.

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У 19 років брав участь в кваліфікаційних турнірах, а в 20 поїхав на Олімпійські ігри в Атланту-1996. Хто знає, як склалася б моя боксерська кар'єра, якби не став в США олімпійським чемпіоном. Не можна позбавляти такої перспективи нинішніх хлопців і дівчат. Радий, що МОК створив робочу групу IOC Boxing Task, яка взяла на себе відповідальність за проведення ліцензійних турнірів.



Моя функція – консультую МОК, допомагаю своєю експертизою. Також мотивую молодих боксерів, їх тренерів і національні федерації, щоб вони брали участь в кваліфікаційних турнірах. Турніри проходять у всіх куточках нашої планети. Збираюся підтримувати боксерів на змаганнях як амбасадор,

– розповів Володимир Кличко.

Додамо, що у минулому році МОК відсторонив Міжнародну асоціацію аматорського боксу (АІБА) від участі в Олімпійських іграх в Токіо і ліцензійних турнірах. Контролем і організацією кваліфікаційних боксерських турнірів за право виступити на олімпійському рингу Токіо тепер займається спеціальний комітет МОК.