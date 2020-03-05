24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Володимир Кличко отримав престижну посаду в Міжнародному олімпійському комітеті

- Читать новость на русском
Володимир Кличко / Фото з відкритих джерел

Олімпійський чемпіон-1996 Володимир Кличко став консультантом МОК на олімпійських ліцензійних турнірах до Ігор в Токіо.

Володимир Кличко у інтерв'ю mixsport.pro розповів про свою участь в цьому проєкті.

Читайте також: Володимир Кличко отримав титул чемпіона з боксу від Міжнародного олімпійського комітету

У 19 років брав участь в кваліфікаційних турнірах, а в 20 поїхав на Олімпійські ігри в Атланту-1996. Хто знає, як склалася б моя боксерська кар'єра, якби не став в США олімпійським чемпіоном. Не можна позбавляти такої перспективи нинішніх хлопців і дівчат. Радий, що МОК створив робочу групу IOC Boxing Task, яка взяла на себе відповідальність за проведення ліцензійних турнірів.

Моя функція – консультую МОК, допомагаю своєю експертизою. Також мотивую молодих боксерів, їх тренерів і національні федерації, щоб вони брали участь в кваліфікаційних турнірах. Турніри проходять у всіх куточках нашої планети. Збираюся підтримувати боксерів на змаганнях як амбасадор,
– розповів Володимир Кличко.

Додамо, що у минулому році МОК відсторонив Міжнародну асоціацію аматорського боксу (АІБА) від участі в Олімпійських іграх в Токіо і ліцензійних турнірах. Контролем і організацією кваліфікаційних боксерських турнірів за право виступити на олімпійському рингу Токіо тепер займається спеціальний комітет МОК.

  • Володимир Кличко – олімпійський чемпіон. У 1996 році на Олімпіаді в Атланті він здобув золото з боксу у надважкій ваговій категорії.
  • Після цього перейшов у професіонали, де провів 69 боїв. У 64 з них він здобув перемоги, 54 з яких – нокаутом.
  • Перший титул чемпіона світу – за версією WBO – здобув 14 жовтня 2000 року в бою проти Кріса Берда. Згодом також володів поясами IBF, IBO, The Ring та WBA. Поясом WBC на той час володів його брат Віталій Кличко.
  • 28 листопада 2015 року Володимир Кличко програв свій четвертий бій на професійному ринзі. Володимир втратив титули WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring після поразки британцю Тайсону Ф'юрі.
  • Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Він бився за титули WBA, IBO та IBF проти Ентоні Джошуа. Українець програв технічним нокаутом в 11 раунді, а згодом оголосив про завершення кар'єри.
Ком у горлі: причини та як позбавитися неприємного симптому
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Володимир Кличко Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 08:57 Українська шаблістка Ольга Харлан стала прототипом для ляльки Барбі: фото
Софія Кулай
сьогодні 13:22 Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу, йому наклали 90 швів: відео (18+)
Ігор Саджениця
сьогодні 09:57 Грубі помилки арбітрів, після яких постраждали "Ворскла" та "Карпати" за видумані фоли: відео
Ігор Саджениця
сьогодні 07:11 Найкраща симуляція року: як футболіст "Маріуполя" спіткнувся у повітрі – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук