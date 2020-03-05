Володимир Кличко отримав престижну посаду в Міжнародному олімпійському комітеті
Олімпійський чемпіон-1996 Володимир Кличко став консультантом МОК на олімпійських ліцензійних турнірах до Ігор в Токіо.
Володимир Кличко у інтерв'ю mixsport.pro розповів про свою участь в цьому проєкті.
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У 19 років брав участь в кваліфікаційних турнірах, а в 20 поїхав на Олімпійські ігри в Атланту-1996. Хто знає, як склалася б моя боксерська кар'єра, якби не став в США олімпійським чемпіоном. Не можна позбавляти такої перспективи нинішніх хлопців і дівчат. Радий, що МОК створив робочу групу IOC Boxing Task, яка взяла на себе відповідальність за проведення ліцензійних турнірів.
Моя функція – консультую МОК, допомагаю своєю експертизою. Також мотивую молодих боксерів, їх тренерів і національні федерації, щоб вони брали участь в кваліфікаційних турнірах. Турніри проходять у всіх куточках нашої планети. Збираюся підтримувати боксерів на змаганнях як амбасадор,
– розповів Володимир Кличко.
Додамо, що у минулому році МОК відсторонив Міжнародну асоціацію аматорського боксу (АІБА) від участі в Олімпійських іграх в Токіо і ліцензійних турнірах. Контролем і організацією кваліфікаційних боксерських турнірів за право виступити на олімпійському рингу Токіо тепер займається спеціальний комітет МОК.
- Володимир Кличко – олімпійський чемпіон. У 1996 році на Олімпіаді в Атланті він здобув золото з боксу у надважкій ваговій категорії.
- Після цього перейшов у професіонали, де провів 69 боїв. У 64 з них він здобув перемоги, 54 з яких – нокаутом.
- Перший титул чемпіона світу – за версією WBO – здобув 14 жовтня 2000 року в бою проти Кріса Берда. Згодом також володів поясами IBF, IBO, The Ring та WBA. Поясом WBC на той час володів його брат Віталій Кличко.
- 28 листопада 2015 року Володимир Кличко програв свій четвертий бій на професійному ринзі. Володимир втратив титули WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring після поразки британцю Тайсону Ф'юрі.
- Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Він бився за титули WBA, IBO та IBF проти Ентоні Джошуа. Українець програв технічним нокаутом в 11 раунді, а згодом оголосив про завершення кар'єри.