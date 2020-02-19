Володимир Кличко отримав титул чемпіона з боксу від Міжнародного олімпійського комітету

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко отримав спеціальну нагороду від Міжнародного олімпійського комітету.

Міжнародний олімпійський комітет назвав Володимира Кличка чемпіоном з боксу. Інформацію про свою нагороду сам Володимир Кличко опублікував в Instagram.

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"З гордістю повідомляю, що став чемпіоном МОК по боксу. У мене була можливість виступити на Олімпійських іграх 1996 року. Участь в такому неймовірному всесвітньому заході стала наріжним каменем моєї кар'єри та багато в чому зробила мене тим, ким я є сьогодні. Тепер я хочу повернути те, що отримав свого часу завдяки підтримці та буду підтримувати боксерів, і давати їм ті шанси, які колись отримав сам", – написав Кличко.

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