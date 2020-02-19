Володимир Кличко отримав титул чемпіона з боксу від Міжнародного олімпійського комітету
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко отримав спеціальну нагороду від Міжнародного олімпійського комітету.
Міжнародний олімпійський комітет назвав Володимира Кличка чемпіоном з боксу. Інформацію про свою нагороду сам Володимир Кличко опублікував в Instagram.
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"З гордістю повідомляю, що став чемпіоном МОК по боксу. У мене була можливість виступити на Олімпійських іграх 1996 року. Участь в такому неймовірному всесвітньому заході стала наріжним каменем моєї кар'єри та багато в чому зробила мене тим, ким я є сьогодні. Тепер я хочу повернути те, що отримав свого часу завдяки підтримці та буду підтримувати боксерів, і давати їм ті шанси, які колись отримав сам", – написав Кличко.
Нагадаємо,
- Володимир Кличко – олімпійський чемпіон. У 1996 році на Олімпіаді в Атланті він здобув золото з боксу у надважкій ваговій категорії.
- Після цього перейшов у професіонали, де провів 69 боїв. У 64 з них він здобув перемоги, 54 з яких – нокаутом.
- Перший титул чемпіона світу – за версією WBO – здобув 14 жовтня 2000 року в бою проти Кріса Берда. Згодом також володів поясами IBF, IBO, The Ring та WBA. Поясом WBC на той час володів його брат Віталій Кличко.
- 28 листопада 2015 року Володимир Кличко програв свій четвертий бій на професійному ринзі. Володимир втратив титули WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring після поразки британцю Тайсону Ф'юрі.
- Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Він бився за титули WBA, IBO та IBF проти Ентоні Джошуа. Українець програв технічним нокаутом в 11 раунді, а згодом оголосив про завершення кар'єри.
- У березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт у розмірі 40 мільйонів доларів за повернення у ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Загалом на кону було 80 мільйонів доларів. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.