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Володимир Кличко показав, як проводить карантин: відео

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Володимир Кличко / 24sata.hr

Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії, чемпіон світу Володимир Кличко закликав українців залишатись вдома та підтримувати фізичну форму під час карантину.

Спортсмен опублікував відео з тренування у своєму інстаграмі. Неможливо не звернути увагу на чудову фізичну форму у якій перебуває колишній боксер.

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Один з моїх #stayathomechallenge : віджимання щодня! Моя порада: пообіцяйте собі невелику винагороду після кожного сеансу. Для мене це органічний чай витривалості – смачно, без калорій і тому найкраще вгамовує спрагу. Коли ваші руки горять, ми маємо ідеальне рішення. Що допомагає тримати вас?,
– написав боксер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One of my #stayathomechallenge(s): push-ups – every day! My tip: Promise yourself a little reward after every session. For me it’s the organic endurance tea by @wyllit.food – delicious, without any calories and therefore the best thirst quencher. When your arms are BURNING, we have the perfect solution. What helps to keep you going? #wyllit #wyllitfood #flattenthecurve #stayathome #trainhard #pushupchallenge #endurance Eine meiner #stayathomechallenge(s): Push-ups – jeden Tag! Mein Tipp: Versprich dir selbst eine kleine Belohnung für jede Trainingseinheit. Für mich ist es der @wyllit.food Bio Tee für mehr Ausdauer – lecker, ohne Kalorien und der richtige Durstlöscher, wenn die Arme anfangen richtig zu BRENNENWas hilft dir, dranzubleiben?

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Раніше легендарний український боксер Володимир Кличко виступив зі зверненням з приводу ситуації, що склалася в зв'язку зі світовою епідемією коронавірусу. Звернення легенда світового спорту опублікував на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

Додамо, що легенда боксу відомий і своєю благодійною та громадською діяльностями.

  • У серпні 2014 року передав на спеціальний аукціон свої боксерські рукавички з автографом, виручені кошти було передано на потреби української армії.
  • З 2017 року — член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".
  • У травні 2018 року підписав лист із вимогою звільнити ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом. На сьогодні випадки коронавірусу зафіксовані у всіх країнах Євросоюзу.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Коронавірус в Україні Бокс Володимир Кличко
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