Володимир Кличко показав, як проводить карантин: відео

Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії, чемпіон світу Володимир Кличко закликав українців залишатись вдома та підтримувати фізичну форму під час карантину.

Спортсмен опублікував відео з тренування у своєму інстаграмі. Неможливо не звернути увагу на чудову фізичну форму у якій перебуває колишній боксер.

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Один з моїх #stayathomechallenge : віджимання щодня! Моя порада: пообіцяйте собі невелику винагороду після кожного сеансу. Для мене це органічний чай витривалості – смачно, без калорій і тому найкраще вгамовує спрагу. Коли ваші руки горять, ми маємо ідеальне рішення. Що допомагає тримати вас?,

– написав боксер.

Раніше легендарний український боксер Володимир Кличко виступив зі зверненням з приводу ситуації, що склалася в зв'язку зі світовою епідемією коронавірусу. Звернення легенда світового спорту опублікував на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

Додамо, що легенда боксу відомий і своєю благодійною та громадською діяльностями.

У серпні 2014 року передав на спеціальний аукціон свої боксерські рукавички з автографом, виручені кошти було передано на потреби української армії.

З 2017 року — член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

У травні 2018 року підписав лист із вимогою звільнити ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом. На сьогодні випадки коронавірусу зафіксовані у всіх країнах Євросоюзу.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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